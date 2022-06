Inter, sarà Lu-La anche con Inzaghi. Ma c’è un incastro che già Conte aveva in mente

"Ogni allenatore ha le proprie idee, ma non crediamo che Inzaghi intacchi l’intesa quasi perfetta creatasi tra Lukaku e Lautaro nel biennio della gestione di Antonio Conte. I due attaccavano benissimo qualunque linea difensiva perché non facevano mai la stessa cosa nello stesso tempo. Quando uno andava, l’altro veniva incontro e viceversa. Non puntavano mai la medesima palla, sapevano distanziarsi o convergere secondo necessità. La Lu-La sarà la coppia titolare ed Edin Dzeko il primo cambio. L’incastro Lukaku-Dzeko potrebbe riservare sorprese. Si diceva che Antonio Conte ce l’avesse in testa nel 2019, per la sua prima stagione all’Inter. Il doppio centravanti: più portato alla regia d’attacco Dzeko, più sfondatore Lukaku. È un esperimento da seguire con attenzione. Se i due “torracchioni” trovassero una loro alchimia...", analizza La Gazzetta dello Sport.