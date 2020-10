Gds – Lukaku, Madrid ora pare un miraggio. Fattore calendario da considerare: l’Inter non può…

Brutta tegola per l’Inter e Antonio Conte. Nella giornata di ieri si è fermato Romelu Lukaku: per il belga risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Il giocatore salterà la gara di Parma e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, anche il big match contro il Real Madrid.

“La logica, anche in considerazione di una struttura fisica imponente come quella di Romelu, vuole che l’obiettivo del rientro sia fissato per la partita di Bergamo dell’8 novembre, ultimo match prima della sosta. C’è peraltro un precedente che non fa pensare a un rientro troppo veloce. A luglio Lukaku si fermò per un problema agli adduttori dopo la gara di Verona. Nessuna lesione, allora come stavolta. Ma il belga saltò le successive gare con Torino e Spal, salvo tornare a dieci giorni esatti dall’infortunio contro la Roma, partendo però dalla panchina“.

“C’è poi anche il fattore del calendario da considerare: l’Inter non può permettersi di rischiare una ricaduta che metterebbe fuori causa Lukaku per un tempo lungo, quindi anche per la successiva gara di Champions con il Real Madrid. E quella di martedì, pur essendo una gara importantissima, non è ancora un match da dentro o fuori in chiave qualificazione“.

(Gazzetta dello Sport)