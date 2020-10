Lukaku, numeri da top five nel confronto con gli altri marcatori europei: i dati

Segna sempre Lukaku. E questa non è una novità per l’Inter, è una verità piacevole, molto piacevole. Il giocatore nerazzurro è entrato con i sette gol totali segnati in questa stagione, quindi con un gol segnato ogni 73 minuti, nella top five dei cinque maggiori campionati europei.

Skysport sottolinea che è quinto nella classifica dei marcatori europei. Davanti a lui ci sono Calvert Lewin (Everton), Son (Tottenham), Lewansowski (Bayern Monaco) e Kane (Tottenham).

In vista della partita di Champions contro lo Shakhtar l’attesa è tutta per lui che ha già segnato agli ucraini nella semifinale dell’Europa League. Ma anche il resto della squadra si è fatta trovare pronta. A Genova la difesa ha subito zero gol e ha pure segnato: la seconda rete ai rossoblù è stata firmata da D’Ambrosio.

(Fonte: SS24)