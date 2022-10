Inter, torna Lukaku. E Inzaghi per riabituarlo ha chiesto a Bastoni di marcarlo a uomo

"Big Rom non partirà titolare, dato che per ovvi motivi non è, e non sarebbe mai potuto essere, al top della forma. Ma contro i cechi potrà eventualmente essere un’arma in più a disposizione del tecnico piacentino. Col tecnico ex Lazio pronto a riabbracciare la sua stella. Ieri, per (ri)abituarlo al ritmo partita e a quel che potrebbe essere, ha chiesto a Bastoni di marcarlo a uomo per tutta la partitella finale", sottolinea Tuttosport.