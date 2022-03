Lukaku in crisi di nostalgia: “Ma l’Inter valuta questi due nomi più economici”

Il punto sul futuro dell'attacco nerazzurro da SportMediaset: Lukaku è un obiettivo, ma non c'è solo lui

Una grigliata di squadra per fare gruppo e per restare uniti verso l'unico obiettivo: lo scudetto. E c'è chi, da lontano, ha apprezzato l'iniziativa della squadra Inter, come riportato da SportMediaset: "Non è un caso che il like più importante alle foto della grigliata si arrivato da Romelu Lukaku, in preda di una crisi di nostalgia perché al Chelsea le panchine si moltiplicano. L'Inter, intanto, sta cercando alternative economiche come Scamacca e come potrebbe essere Haller, appena eliminato dalla Champions dopo 11 gol in 8 partite".