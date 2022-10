Inter, Lukaku spinge per la panchina al Camp Nou: si va verso il no. E anche Correa…

I due attaccanti faranno oggi un ultimo tentativo per cercare di essere almeno in panchina, ma le chance restano minime

Sarà un'Inter semi spuntata quella che scenderà in campo mercoledì a Camp Nou. Difficilissimo vedere Lukaku e Correa tra i convocati per Barcellona.

"I margini di recupero dei due infortunati sono praticamente nulli. Per la verità, un ultimo tentativo sarà fatto oggi. Ma riguarda più Correa che Lukaku, nonostante il belga stia spingendo per andare almeno in panchina ma che, viaggiando per la Catalogna, di fatto rinuncerebbe a una parte di tabella di lavoro in ottica Salernitana", riporta La Gazzetta dello Sport.