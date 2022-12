Lukaku torna a Milano. Voglia di unirsi subito alla squadra a Malta, decide l’Inter

"Dei 10 giorni di riposo a cui un reduce del Mondiale avrebbe più o meno diritto, Rom ne godrà la metà: tra martedì e mercoledì sarà a Milano, poi diritto ad Appiano, proprio per conservare il carburante incamerato e rimettersi in forma nel tempo più breve possibile. Una volta messo del tutto alle spalle l’infortunio, a Romelu e all’Inter tocca il compito di perfezionare scatto, velocità, reattività, destrezza: tutto ciò che è mancato al momento opportuno in Qatar", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il belga è atteso quindi da un programma speciale: Inter-Napoli del 4 gennaio è una gara per il vero Lukaku. Tra l’altro, lo staff di Martinez gli ha consigliato di continuare a esercitarsi in gruppo e, anche da questo suggerimento, nasce l’idea di una carrambata a Malta, sempre tra martedì e mercoledì. Sarebbe anche un’ulteriore dichiarazione d’amore verso il nerazzurro, la manifestazione plastica di questa voglia matta di Inter, ma l’ultima parola spetterà al club: nessuna forzatura per salire su quell’aereo, conta solo che Romelu butti via fino all’ultima tossina", aggiunge Gazzetta.