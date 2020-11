Inter: Lukaku, nel mirino i trenta gol. In 50 presenze li hanno segnati solo in tre

Nessuno come Lukaku aveva segnato tanto all’inizio della stagione, quando si sono giocate 10 partite. Tante ne ha fatte l’Inter in campionato e Champions e il belga in totale ha segnato finora 11 gol. C’era riuscito solo Ronaldo, non c’erano invece riusciti Milito (7), Eto’o (5), Vieri (5) e Ibrahimovic (4).

Skysport aggiunge un altro dato sui gol segnati dall’attaccante belga. Lui ne ha segnati finora 28 in 42 presenze. Solo in tre hanno segnato 30 gol in meno di 50 presenze.

Ronaldo, Vieri e Ibra. Tre fenomeni là davanti, ognuno a modo suo. Lukaku può agguantare Ibra, Vieri in questa classifica particolare. Ronaldo era arrivato a trenta gol dopo aver collezionato 41 presenze in maglia nerazzurra. L’attaccante italiano ne aveva fatti 30 dopo 43 presenze, lo svedese aveva segnato la trentesima rete in nerazzurro dopo 48 presenze. Romelu può agguantare Bobo al secondo posto se nella prossima partita segnasse una doppietta. O provare a superare Ibrahimovic.

Nelle ultime gare della Nazionale Big Rom ci ha messo tutta la forza che aveva nel corpo per dimostrare che l’ultimo infortunio se lo è messo alle spalle. Nella gara contro la Danimarca ha firmato una doppietta. Conte spera di buon auspicio. Nell’immediato due partite importanti, quelle che potrebbero servire a dare un nuovo indirizzo al campionato e alla coppa. Se segnasse potrebbe nelle prossime giornate salire sul terzo gradino del podio. Sarebbe in ogni caso in ottima compagnia. Tra i più grandi attaccanti della storia nerazzurra. Sperando che la sua voglia di vincere possa trascinare l’Inter verso sogni (con trofei dentro) che i tifosi interisti fanno già da un po’.

