Lukaku, no al Chelsea: solo Inter nel futuro. Nuovo prestito? Dipenderà da tanti fattori

"Al netto di inserimenti di altre squadre (ad esempio, non sottovalutare un certo interesse del Bayern), si parlerà di Dumfries soprattutto col Chelsea, visti i tanti discorsi ancora appesi tra club. Il più importante riguarda Romelu Lukaku, intransigente su una cosa: Londra è il passato, a Londra non si torna. E neanche i Blues mostrano chissà quanta voglia di riaprire il capitolo belga ormai chiuso. Ecco perché l’unica via a prova di minusvalenza resta quella di nuovo prestito dalla Premier, magari rinegoziando i termini che per questa stagione erano fissati a 8 milioni più 4 di bonus. Anche questo nodo è, comunque, difficile da sciogliere, anche perché dipende da vari fattori: non solo dalla volontà di Big Rom, ma dalle prestazioni da qui a fine stagione. Il fatto che, negli stessi momenti, Inter e Chelsea potrebbero ritrovarsi nello stesso tavolo per trattare pure la cessione di Dumfries aiuterebbe a mettere entrambi gli affari in discesa. Al momento, Rom è in attesa, anche se iperattivo alla Pinetina e determinato a giocare già sabato col Betis", spiega La Gazzetta dello Sport.