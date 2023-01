Sky – Futuro Lukaku, Chelsea vuole prestito con diritto: oggi il prezzo è questo

Il Chelsea vuole cedere Romelu Lukaku solo in prestito con diritto o obbligo di riscatto nella prossima finestra di mercato. Lo svela Sky Sport, che parlando delle strategie dell'Inter per l'estate, si sofferma su Big Rom.

Il Chelsea chiede circa 70/80 milioni per Lukaku per non fare una minusvalenza. Oggi è questo il prezzo, le parti si aggiorneranno nuovamente nei prossimi mesi per parlare della situazione di Big Rom, che ha già espresso la sua volontà: restare all'Inter.