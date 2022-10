Sky – Inter, il pieno recupero di Lukaku è sempre più vicino: quando può tornare

Romelu Lukaku ‘vede’ la Salernitana. Rientro sempre più vicino per l’attaccante belga, grande assente di casa Inter in questo avvio di stagione. Ecco le novità in arrivo da Sky Sport sulle sue condizioni.

“Lukaku si spera di averlo almeno in panchina con la Salernitana. Manca poco al recupero, nessuno voleva rischiare portandolo a Barcellona. Serve molto a Inzaghi e farlo per domenica, credo ci siano le possibilità, se non dal 1’, dalla panchina per riassaggiare l’atmosfera di San Siro e della squadra”, ha detto Matteo Barzaghi.