Lukaku: “Razzismo? Calciatori hanno un potere. Appoggio Balotelli”. Pjanic: “Se dovessi…”

Al Globe Soccer c’erano tra gli ospiti Lukaku e Pjanic. I due hanno parlato del razzismo e dell’intolleranza nel mondo del calcio. Il giocatore nerazzurro ha sottolineato: «Noi calciatori abbiamo un grande potere, dobbiamo utilizzarlo per mandare messaggi positivi. Ad esempio Balotelli a Verona ha puntato i piedi e ha tutto il mio appoggio. Dobbiamo impegnarci tutti per una svolta indispensabile. Va preso l’esempio inglese, lì ci sono norme molto severe. In ogni caso è importante far capire alla gente che il calcio è divertimento».

Il giocatore della Juventus ha sottolineato: «È una sofferenza per me assistere a certe scene e sono sincero: se dovessi vedere un mio compagno in difficoltà sono convinto che dovremmo uscire tutti dal campo insieme a lui».

(fonte: gazzetta.it)