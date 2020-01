Lukaku: “I record? Non ci penso, voglio che l’Inter vinca. Lautaro? Passo tanto tempo con lui”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Romelu Lukaku ha parlato così dopo l’ottima vittoria sul campo del Napoli: “Abbiamo vinto tutti insieme, la squadra ha giocato una bella partita: sono contento per la vittoria di oggi per la squadra, per i tifosi. La vittoria dà un segnale a tutti, siamo là ma dobbiamo continuare a crescere. I miei record? Non ci penso, voglio solo che la squadra vinca: io devo fare gol e aiutare la squadra in ogni momento, in attacco e in difesa. Sono contento ma dobbiamo lavorare, io, Lautaro e tutta la squadra: siamo giovani ma è arrivato il momento di. crescere. Lautaro? La nostra squadra fa molte cose fuori dal campo, con lui passo molto tempo e ho un buon rapporto con la sua famiglia: aiuta molto la nostra relazione dentro e fuori dal campo. L’Atalanta? Mercoledì guarderemo come giocano e poi il mister farà la tattica per vincere la partita: sono concentrato sul vincere la partita, mercoledì sarà il primo giorno di lavoro”.