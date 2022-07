GdS – Lukaku, voglia di Inter: si riduce le ferie. A Milano già il 9 luglio?

Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare a vestire la maglia dell’Inter. Dopo l’ufficialità, il belga freme per iniziare

Romelu Lukaku non vede l’ora di tornare a vestire la maglia dell’Inter. Dopo l’ufficialità, il belga freme per iniziare la sua seconda avventura a Milano. Questa volta troverà Simone Inzaghi e non più Antonio Conte in panchina, l’obiettivo è chiaro: la seconda stella. Così La Gazzetta dello Sport parla del possibile ritorno di Lukaku a Milano per l’inizio della preparazione.

“Lukaku, che anche ieri sui Social ha sparso messaggi d’amore per l’Inter. E poi è risalito su un aereo ed è tornato in vacanza, si riposerà nella Sardegna del nord. Ma si allontana per poco, potrebbe essere a Milano già il 9 luglio, stavolta per restare e rientrare alla Pinetina dal giorno dopo. I giorni di ferie sono stati ridotti leggermente rispetto ai piani iniziali, un po’ per la voglia di ritornare alla vecchia vita e un po’ perché lo stesso Simone Inzaghi non vede l’ora di avere presto tutte le armi nella fondina”, si legge.