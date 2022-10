GdS – Lukaku, il rientro si avvicina. “Barcellona? Al più tardi, tornerà disponibile…”

Ci sono novità positive in casa Inter in merito al rientro di Romelu Lukaku. "L’ultima rifinitura prima della sfida con gli emiliani, in programma sabato alle 15, ha comunque detto che il ritorno di Lukaku è ormai vicino", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "L’idea è che torni gradualmente in gruppo a partire da lunedì, tanto che in casa nerazzurra permane la speranza di poterlo almeno vedere in panchina al Camp Nou per la "rivincita" contro il Barça. Al più tardi, Lukaku dovrebbe tornare disponibile a partire dalla sfida contro la Salernitana".