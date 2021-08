Lukaku, riflessioni in corso: a breve colloquio con la dirigenza, Inter assediata

La maxi offerta del Chelsea fa vacillare i nerazzurri e tenta l'attaccante belga: sarà decisiva la sua volontà

Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. Tremendamente sul serio. I campioni d'Europa sognano un attaccante top da regalare a Tuchel un centravanti top e, dopo aver incassato il no del Borussia Dortmund per Haaland, si sono lanciati senza esitazioni sul bomber dell'Inter. La prima offerta, ben superiore ai 100 milioni di euro, è stata rifiutata dai nerazzurri, ma l'ormai certo rilancio è destinato a far vacillare la dirigenza interista.