Lukaku rinuncia agli arretrati con l’Inter: si sblocca l’affare con il Chelsea?

Proseguono i contatti tra i due club per l'attaccante belga: c'è ancora distanza tra domanda e offerta, si tratta

Prosegue la trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku : i due club anche nella giornata di ieri hanno avuto dei contatti diretti, ma la distanza tra domanda e offerta rimane. I nerazzurri non intendono concedere sconti. A questo punto, per agevolare l'affare, potrebbe intervenire direttamente Big Rom, come spiega il Corriere dello Sport: "La differenza tra domanda e offerta ieri sera era ridotta a 10 milioni: i nerazzurri ne chiedono 120, i Blues ne offrono 110. La Granovskaia ha provato a inserire nuovamente nella trattativa il cartellino di Marcos Alonso o quello di Zappacosta, ma in viale della Liberazione non vogliono contropartite tecniche. Solo soldi".

"L'Inter è intenzionata a tenere duro perché non ha fretta di chiudere, ma anche il Chelsea ormai ha capito che non avrà l'attaccante per la finale di Supercoppa Europea di mercoledì contro il Villarreal. Il punto d'incontro potrebbe essere quota 115 milioni, cash e senza bonus. Trovata l'intesa, ci sarà da chiudere le pendenze con Lukaku relative al passato e non va affatto escluso che il ragazzo di Anversa sia... spinto, per arrivare alle firme sui contratti, a rinunciare ad alcune delle sue spettanze della scorsa stagione (il premio scudetto) e/o a qualche mensilità (luglio e agosto). L'idea è quella di ricavare altri 5 milioni per arrivare a quota 120. Se poi fossero 4, in viale della Liberazione sarebbero contenti comunque. Di certo, viste le modalità con le quali Lukaku ha rotto dopo aver assicurato per settimane la sua permanenza, l'argomento degli "arretrati" sarà affrontato con decisione".