Lukaku, ballano 5 milioni. Diktat Marotta: no a contropartite, oggi il summit decisivo?

Continua la trattativa con il Chelsea per l'attaccante dell'Inter, l'ad Marotta non vuole nessuna contropartita

"Marina Granovskaia ha messo subito in chiaro le sue idee: inserire un giocatore nell’affare. Dato per scontato il no nerazzurro a Marcos Alonso, la manager di Abramovich ha indicato un nuovo lotto di nomi, in cui compaiono sia Emerson Palmieri che Davide Zappacosta, entrambi associati ai nerazzurri a più riprese. Le obiezioni dell’a.d. interista Beppe Marotta sono state immediate su tutti. Non certo per una pregiudiziale tecnica nei loro confronti, bensì per evidenti motivazioni economiche in questa fase tanto delicata. L’Inter ha bisogno di massimizzare gli introiti, senza ulteriori costi al monte-ingaggi. Insomma, comanda il bilancio. Ovviamente il dialogo ha dovuto fare i conti anche con la sponda cinese, visto che il management milanese lascia l’ultima parola sempre a Nanchino. Quando le conversazioni sono riprese nel pomeriggio il Chelsea, allora, ha fatto la sua proposta economica, rinunciando ai condimenti tecnici", spiega La Gazzetta dello Sport.