Sky – Inter, attesa per Lukaku: preparazione rifatta. Da verificare condizioni Brozovic

L'Inter si sta preparando con intensità alla ripresa del campionato. Prima partita da giocare quella contro il Napoli in calendario il 4 gennaio. Prima di arrivare a quella partita ci saranno due amichevoli importanti per verificare lo stato di forma della squadra di Inzaghi. Lo scontro con la squadra del fratello, la Reggina, il 22 dicembre e poi il 29 la partita contro il Sassuolo per le prove generali per il rientro in Serie A.