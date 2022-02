Tuchel: “Lukaku all’Inter? Non ho letto. Questa la cosa migliore da fare. Tutti…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea ha commentato le voci su un possibile ritorno del belga all'Inter

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha risposto così sull'argomento: "Non ho letto i quotidiani. Non ero assolutamente a conoscenza della reazione. Forse questa è la cosa migliore da fare. Mi fido dei miei giocatori e della loro concentrazione. D'altra parte, quale altra scelta c'è? Non c'è il mercato in questo momento. Tutti sono estremamente coinvolti negli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme".