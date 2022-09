Sky – Inter, nuovo controllo in Belgio per Lukaku: la decisione verso l’Udinese

Aggiornamenti sull’infortunio di Romelu Lukaku da Sky Sport. Ecco la decisione presa in vista dell'Udinese

Aggiornamenti sull’infortunio di Romelu Lukaku da Sky Sport. Il giocatore è volato in Belgio per smaltire il problema muscolare e dopo l'ultimo controllo arriva la decisione in chiave Udinese.