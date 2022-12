TS – Lukaku a Milano anche l’anno prossimo? Sì, ma con sconto. Il piano dell’Inter

Marotta e Ausilio lavoreranno per ridurre i costi dell'operazione in caso di nuovo prestito per l'attaccante belga

Si legge su TuttoSport di oggi: "L'apporto alla causa finora deficitario di Lukaku (5 presenze per 256 minuti complessivi, 2 gol) non ha però cambiato i piani dell'Inter nei suoi confronti. Il ritorno del belga è ritenuto fondamentale per le sorti della squadra e il club continua a lavorare per tenerlo a Milano anche nella prossima annata, forte di un gentleman agreement trovato col Chelsea già la scorsa estate. Piuttosto andrà però discusso un nuovo accordo sul prestito o almeno questa è l'idea di Marotta e Ausilio . I problemi fisici di Lukaku sono stati importanti e l'Inter vorrebbe avere uno sconto rispetto ai quasi 8 milioni (più 3 di bonus) spesi per riaverlo, visto che quasi certamente il Chelsea non farà sconti sull'ingaggio (l'Inter paga 8.5 milioni dei 12 complessivi). Molto, ovviamente, passerà anche dalla seconda metà di stagione, con un Lukaku che vorrà dimenticare un 2022 da incubo per tornare... re di Milano".