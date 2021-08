Lukaku: “C’è chi tifa Real, chi tifa Barcellona, chi tifa Inter. Io tifo Chelsea dai 10 anni”

Ai microfoni del Daily Mail, Lukaku ha raccontato le sue emozioni dopo il ritorno a Londra: "Il Chelsea è il posto giusto al momento giusto"

"Quando tifi una squadra da quando hai 10 anni e hai l'opportunità di giocarci, ecco perché è stato così. Ci sono persone che tifano Real Madrid, persone che tifano Barecllona, perché che tifano Inter. Io tifo Chelsea, per me è così. Ed ho dato tutto per giocare qui. Ora che sono qui, sono molto felice. Penso che il Chelsea sia il posto giusto al momento giusto per me. Ora voglio solo far parlare il campo, voglio continuare a migliorare così come ho fatto in questi anni. Non sono mai stato uno che parla di ambizioni personali o cose simili. Non parlo di record individuali o numeri perché non sono io, mi interessa parlare solo di vittorie".