Sky – Inter, Lukaku scalpita: vuole essere al top per questo obiettivo

Ha un chiaro obiettivo Romelu Lukaku nella sua testa. A svelarlo è Sky Sport, che fa il punto sulle condizioni del centravanti belga in vista della Sampdoria e non solo.

“Lukaku scalpita, ha voglia di arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida col Porto di Champions League, come tutti del resto. Lui ha Samp e Udinese per arrivarci, poi torna l’Europa e vuole giocarsi una maglia dal 1’ con Dzeko, che ha fatto molto bene senza di lui. Vediamo se come sembra, Inzaghi gli darà una maglia dal 1’ contro la Sampdoria lunedì”, le parole dell’inviato ad Appiano Gentile.