Inter, Lukaku rientra in anticipo dalla vacanza. “Ha parlato con società e staff medico e…”

Romelu Lukaku sta trascorrendo qualche giorno di vacanza dopo l'eliminazione a sorpresa col suo Belgio al girone. Come riporta La Gazzetta, Romelu avrebbe voluto anticipare il suo rientro:

"Il belga usufruirà di qualche giorno di vacanza e si unirà ai compagni sabato. Avrebbe voluto ributtarsi nella mischia per prepararsi al meglio e iniziare a mille il campionato, ma parlando con la società e con lo staff medico, ha concordato che, dopo tutti i sacrifici fatti per recuperare dal doppio infortunio alla coscia sinistra, fosse meglio qualche giorno di riposo "attivo". Si taglierà alcuni dei 10 giorni di vacanza che gli spetterebbero e rientrerà comunque in anticipo", spiega La Rosea.