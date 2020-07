Inter, Lukaku: “Perso troppi punti, ma c’è voglia di crescere. Lavoriamo per vincere l’EL”

Romelu Lukaku, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria con il Genoa: “A livello personale sono contento, però di squadra possiamo fare di più. Non è facile stare secondi perché giochiamo per vincere: dobbiamo finire il più in alto possibile, io voglio aiutare la squadra il più possibile. Rimpianti? Sì, abbiamo perso troppi punti, ma è un gruppo giovane: ma c’è voglia di crescere e dobbiamo continuare a lavorare. Speriamo di finire bene la stagione adesso e poi l’Europa League. E’ importante, abbiamo due partite con due belle squadre per vedere dove siamo: in EL non sarà facile ma dobbiamo lavorare per sperare di vincerla”.