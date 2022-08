Lukaku out, niente derby. Romelu vuole provarci, speranze minime. Bayern a rischio?

"Risentimento muscolare che sarà valutato con esami specifici tra oggi e domani, utili a capire per quanto tempo e per quante partite Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo centravanti. Di sicuro il belga non ci sarà domani sera contro la Cremonese e al 99% nel derby di sabato. Il forfait contro il Milan è praticamente scontato, al netto della voglia del giocatore di non arrendersi: ad Appiano, lasciando il centro sportivo, ha detto di volerci provare fino in fondo. Ma i desideri si scontrano con la realtà. Ammesso e non concesso che gli esami scongiurino lesioni muscolari, siamo ai limiti dell’azzardo pensare di rischiare un giocatore con la stazza di Lukaku solo sei giorni dopo un risentimento. Il rischio di una ricaduta, per lui ancor più che per altri, sarebbe troppo grande. E al danno si aggiungerebbe la beffa di un’assenza a quel punto chissà quanto lunga", sottolinea La Gazzetta dello Sport.