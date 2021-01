Madonna: “Fonseca e Oristanio devono essere esempio per gli altri. Persyn? L’Inter ci tiene molto”

La Primavera dell’Inter non è andata il tre l’1-1 nel match di oggi contro il Torino. Al termine dell’incontro, l’allenatore nerazzurro Armando Madonna ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Breda. Queste le sue parole, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it: “Mi aspetto di piu da tanti ragazzi dal punto di vista dell’atteggiamento. Tra questi ci sono Fonseca ed Oristanio che hanno qualità importanti e possono pretendere di più da loro stessi. Fonseca ha fatto un gol bellissimo ed una partita importante, deve tirar fuori qualcosa in più e con Oristanio deve essere da esempio per gli altri. Lo stanno facendo perché mi hanno dimostrato che ci tengono a giocare ancora in Primavera. Persyn? Pochi giocatori possono essere penalizzati da un ruolo. Conosciamo le sue qualità, può fare meglio perché oggi è stato molto attento alla fase difensiva. Ogni tanto deve lasciarsi andare un po’ di più ed attaccare come fosse un’ala. L’Inter ci tiene in maniera particolare, è uno dei giocatori a cui tengo molto anche io”.