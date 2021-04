Maksimovic pista concreta: “Ecco la sua richiesta d’ingaggio: l’Inter ha reagito così”

Il centrale serbo è un reale obiettivo per la difesa: la sua richiesta d'ingaggio, però, sembra al momento troppo elevata

Quello difensivo sarà un reparto che l'Inter dovrà necessariamente rimpolpare nel prossimo mercato, sia a livello qualitativo, ma soprattutto quantitativo. Sembrano ormai praticamente certi gli addii di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, entrambi in scadenza: ecco perché il club nerazzurro si sta muovendo per cercare il profilo ideale da aggiungere al già collaudato terzetto arretrato. Come riportato negli scorsi giorni, tra i parametri zero interessa molto Nikola Maksimovic, che non rinnoverà col Napoli. E, secondo Calciomercato.com, il calciatore serbo avrebbe già comunicato all'Inter la sua richiesta d'ingaggio: 2 milioni a stagione. Come hanno reagito in viale della Liberazione? "Momento di riflessione per i nerazzurri, che si guardano attorno", scrive il portale.