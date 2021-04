Inter, Ranocchia e Kolarov ai saluti. C’è già il nome del sostituto, operazione congelata

I due difensori, in scadenza di contratto, lasceranno l'Inter a fine stagione ed è stato proposto lo svincolato Maksimovic

Il mercato dell'Inter è per il momento fermo in attesa di capire cosa succederà a livello societario. Lo scorso anno, di questi tempi, il club nerazzurro aveva definito l'affare Hakimi, ora un'operazione di quella portata è impossibile. Tutto rimandato, tanto che anche a gennaio l'Inter ha dovuto rinunciare a portare Dzeko a Milano. L'affare con la Roma che includeva Sanchez nello scambio sembrava cosa fatta, ma poi è sfumato per 2,5 milioni.

"Al netto della crescita del Niño Maravilla, sarebbe stato il colpo del mercato, invece nulla ha potuto l’Inter per colmare una distanza tanto risibile per un club abituato negli anni ad avere ben altra potenza di fuoco. Tra l’altro, qualche crepa, nell’organico, si è già aperta: Andrea Ranocchia, in scadenza, probabilmente cercherà altrove un finale di carriera da protagonista, mentre Kolarov andrà a scadenza visto che difficilmente scatterà l’opzione per il rinnovo automatico (dovrebbe giocare 9 delle ultime 11 partite...). Per sostituirli, è stato proposto Nikola Maksimovic, che si svincolerà dal Napoli ma tutto è stato, anche in questo caso congelato. Nella speranza che i buoni rapporti con il suo agente, Fali Ramadani, lascino così cristallizzata la pratica fino a tempi migliori. Altrimenti l’Inter dovrà guardare altrove", si legge su Tuttosport.