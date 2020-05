Malagò: “La Serie A riparte il 13 giugno al 99%. Ma non so se finirà”

Giovanni Malagò ai microfoni di Radio Due ha parlato della possibile ripresa del campionato: “La Serie A ripartirà il 13 giugno al 99%. Mi sembra che si sta facendo di tutto per iniziare. Poi se mi chiedete quante chance ci siano che si finisca, bisogna avere la palla di vetro. L’ho detto mesi fa con serenità. In Inghilterra e Germania hanno già un accordo con i calciatori nel caso in cui non si dovesse finire, mentre in Italia mi sembra onestamente che l’obiettivo unico più che primario sia quello di cominciare”.