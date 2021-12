Telegraph – Man United insiste, vuole Mancini. Bild: “Il ct ha già detto no”

"No grazie". Secondo i tedeschi della Bild, sarebbe stata questa la risposta che Roberto Mancini avrebbe dato al Manchester United

"No grazie". Secondo i tedeschi della Bild, che ne parlavano circa una settimana fa, sarebbe stata questa la risposta che Roberto Mancini avrebbe dato al Manchester United, pronto a offrirgli la panchina dopo l'esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Per il Telegraph, però, non è detta l'ultima parola anche se come tecnico ad interim è stato scelto Ralf Rangnick che poi avrà un ruolo da consulente all'interno del club.

Per il giornale inglese il "Mancio" resta un'opzione per la prossima stagione, ma se ne parlerà dopo marzo quando l'Italia conoscerà il suo destino e saprà se andrà o meno ai Mondiali del Qatar, in programma a novembre del 2022. Il passato (glorioso, con tanto di Premier vinta) sulla panchina del City non rappresenterebbe un problema per lo United, ma il ct è legato alla Figc fino al 2026 e il suo amore per la maglia azzurra potrebbe comunque avere un peso. Il favorito, comunque, per la panchina dei red devils della prossima stagione resta Mauricio Pochettino, oggi al Psg