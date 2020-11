Gds – Italia, emergenza in difesa: Mancini convoca Bastoni? Gli interisti dovrebbero…

Sono 41 i giocatori convocati da Mancini in vista dell’amichevole con l’Estonia e della gare di Nations League con Polonia e Bosnia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il c.t. ha perso per infortunio Ogbonna e probabilmente Romagnoli, e dunque oggi convocherà uno o due difensori (forse Bastoni, che pure serve all’U21), Zaccagni (Verona) e probabilmente altri.

“I 18 attesi in queste ore a Coverciano: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali. Martedì sera arrivano gli otto già dispensati dai primi due giorni di ritiro (Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret) più i tre del Sassuolo (Berardi, Caputo e Locatelli) per i quali entro 48 ore dovrebbe completarsi l’isolamento fiduciario. «Status» in cui sono tuttora considerati Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini e Spinazzola (comunque uscito per infortunio in Genoa-Roma), ma c’è fiducia: ad esempio gli interisti dovrebbero essere equiparati ai compagni già partiti (Lukaku, Lautaro…) e per i viola si tratterebbe solo di passare dalla bolla della Fiorentina a quella azzurra”.

(Gazzetta dello Sport)