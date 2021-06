Italia, Mancini: “Vittoria strameritata, potevamo chiuderla anche prima. Non era semplice”

E' una grande Italia quella che, grazie alla vittoria contro la Svizzera, si guadagna l'accesso agli ottavi di finale dell'Europeo

"Mi è piaciuto che la squadra abbia giocato una partita molto difficile contro una squadra tosta. Abbiamo preso in mano la partita e abbiamo vinto in maniera strameritata. Non era così semplice. Locatelli? Ha fatto una grande partita, non era scontato segnare due gol. Le uscite dal basso? Cerchiamo di arrivare bene in attacco, abbiamo avuto tante occasioni sbagliando qualcosa. I nostri gol sono stati molto belli, potevamo chiuderla anche prima".