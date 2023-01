Marani: “Inter, ritardi evidenti: gli errori di Inzaghi”. Tre scelte nel mirino

Matteo Marani, nel suo intervento sulle pagine di TuttoSport, ha sottolineato le responsabilità di Simone Inzaghi: "La vittoria con il Napoli, giustamente celebrata alla Pinetina, è cancellata da questa gara, che vanifica l’exploit visto pochi giorni fa. Inzaghi aveva scelto la continuità anche per questo, con il solo cambio – in attacco – tra Dzeko e Lukaku. Tutto inutile, tutto cancellato, appunto.

Sul bilancio pesa enormemente l’andamento delle prime giornate. Le quattro sconfitte nelle prime otto giornate, la metà delle gare, hanno obbligato la squadra a viaggiare in costante emergenza, senza più potere sbagliare e spendendo energie nervose.

Ci sono stati ritardi evidenti: nella scelta del portiere titolare, nella fisionomia definitiva della difesa, in qualche cambio affrettato. Simone Inzaghi, bravissimo a conquistare la fiducia dello spogliatoio, esattamente come gli era capitato ai tempi della Lazio, vede ogni volta sfuggirgli la presa decisiva: in novembre con la Juventus, ieri – dopo tre successi di fila – con la possibilità di allungare la striscia. Peccato, perché nelle prossime ci saranno Verona, Empoli e Cremonese, un ideale filotto".