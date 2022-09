Libero – Marc Lasry vuole l’Inter? “Patrimonio di 1,8 miliardi, Zhang vuole…”

Marc Lasry interessato all’Inter. La notizia è circolata ieri con insistenza e oggi anche Libero l’ha ripresa. Chi è? Qual è il suo patrimonio? Perché sarebbe interessato ai nerazzurri? E molte altre domande. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sulla situazione: “A due giorni di distanza dall’approvazione del bilancio da parte del Cda dell’Inter (perdite per 140 milioni) e l’annunciata disponibilità del Gruppo Suning a rimpolpare le casse nerazzurre con oltre 100 milioni di euro, arriva il fulmine a ciel sereno. Sempre che di “fulmine” si possa parlare. Perché nel caso in cui la famiglia Zhang dovesse vendere le azioni di maggioranza del club, potrebbe aver trovato un degno successore. Alcune indiscrezioni parlano infatti di un possibile interessamento da parte di Marc Lasry, vale a dire il numero uno del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, la celebre franchigia militante in Nba.