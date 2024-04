Marchetti (Sky): “Zirkzee? Servono 40 mln. Chi è avanti tra Inter, Juve e Milan”

Stabilire un prezzo è difficile, sicuramente non si andrà sotto i 40 milioni, poi bisognerà vedere e come si scatenerà l’effetto asta. Alla fine poi deciderà Zirzkee dove andare e l’eventuale presenza di Thiago Motta potrebbe fare la differenza. Per quanto riguarda Chiesa o rinnovi o lo vendi, perché l’alternativa è perderlo a zero. Se arriva un’offerta importante per un giocatore come Chiesa o per un giocatore come Vlahovic la Juve deve farsi trovare pronta. Ricordiamo che lo scorso anno la Juve aveva imbastito l’operazione con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic, era un’operazione prettamente economica non tecnica proprio per il contratto pesante di Vlahovic”, le sue parole.