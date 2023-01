Marco Barzaghi: “Marotta ci ha svelato il vero motivo per cui Skriniar non è stato ceduto”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi , giornalista Mediaset, ha parlato così del futuro di Milan Skriniar , svelando cos'ha detto Marotta sulla sua situazione: "Ieri Marotta ci ha spiegato la situazione: la partita è ancora aperta. C'è un ottimismo di fondo, l'Inter si è spinta al massimo: ha messo sul tavolo un'offerta che non può ritoccare, è già la massima possibilità per le casse del club.

Marotta ci ha spiegato perché non è stato ceduto in estate dicendoci che la vera e unica offerta del Psg di 50 milioni è arrivata a una settimana dalla fine del mercato: prima non c'entrano state altre. L'Inter, non avendo più la possibilità di prendere Bremer e Milenkovic, ha rifiutato per non perdere competitività".