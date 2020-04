Inter, nel mirino un esterno top: Marcos Alonso e Emerson i preferiti di Conte e Marotta

Uno delle zone del campo sulle quali l’Inter intende intervenire è la fascia sinistra: in questa stagione si sono alternati Asamoah, Biraghi e – a partire da gennaio – Young, ma l’idea di Conte e Marotta è che per puntare in alto serva un esterno “specialista”, un titolare di valore assoluto che possa alzare il livello della squadra. Secondo Tuttosport, i nomi in cima alla lista dei desideri nerazzurri ci sono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi attualmente in forza al Chelsea.