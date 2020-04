Mercato Inter – Il piano di Marotta per accontentare Conte: investimento a tre cifre per gli esterni

Il piano dell’Inter sul mercato è chiaro. La scelta di puntare su due parametri zero in attacco, Dries Mertens e Olivier Giroud, sottintende la volontà di andare a caccia di due titolare sulle corsie esterne con pesanti investimenti. Al momento, le uniche certezze restano Ashley Young e Antonio Candreva, rispettivamente 35 (a luglio) e 33 anni. Secondo Tuttosport, Marotta è pronto ad accontentare Conte, che ama ruotare gli esterni anche nel corso della stessa partita per garantire la stessa spinta per tutti i novanta minuti: l’idea è quella di prendere un esterno molto offensivo e bilanciarlo con uno che il quotidiano definisce “specialista del ruolo“.

Il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter è Federico Chiesa. Il club nerazzurro è pronto a sfidare nuovamente la Juventus per il calciatore della Fiorentina ed è l’unico – insieme ai bianconeri – a potersi permettere un investimento simile. L’alternativa è Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte che all’occorrenza può giocare anche seconda punta.

Per lo ‘specialista‘, l’Inter guarda ancora in casa Chelsea con Marcos Alonso ed Emerson Palmieri (in ordine di preferenza) che rappresentano le scelte ideali per Conte. Lo spagnolo era seguito già a gennaio, prima della richiesta da 45 milioni da parte dei Blues, ma l’arrivo dell’italo-brasiliano – che piace anche alla Juve – non sarebbe un problema. Quello che è certo è che – a meno dell’arrivo di uno tra Semedo e Firpo nella trattativa con il Barcellona per Lautaro – l’Inter ha messo in preventivo di spendere circa 100 milioni per le rinforzare gli esterni.