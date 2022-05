Marelli: “Fallo di Barella sul pareggio ma manca rigore all’Inter. Skriniar? Palla piena”

Luca Marelli, a Dazn, ha parlato degli episodi da moviola di Inter-Empoli, a partire dal rigore negato a Barella

Luca Marelli, a Dazn, ha parlato degli episodi da moviola di Inter-Empoli, a partire dal rigore negato a Barella: "Il Var non può intervenire ma le mani di Bandinelli sono molto evidenti su Barella. Barella poi accentua ma questo è un calcio di rigore che doveva essere assegnato in campo. Il Var non poteva intervenire perchè Manganiello ha visto perfettamente e ha valutato lui".