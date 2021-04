Marelli: “Faraoni impedisce l’intervento di Handanovic. Giusto annullare il gol”

Intervenuto a Tutti Convocati, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così il discusso episodio del finale di Inter-Verona

Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così il discusso episodio del finale di Inter-Verona, ovvero il gol annullato a Marco Faraoni per contatto con Handanovic in uscita:

"Dobbiamo togliere la leggenda che il portiere non possa essere toccato in area. C'è un contatto sul braccio sinistro di Faraoni, che impedisce l'intervento al numero uno interista. Non è sbagliato annullare la rete secondo me".