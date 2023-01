Inter-Verona, Marelli: “Molto grave mancata espulsione di Hien. Rigore e gol annullato…”

Al termine di Inter-Verona, Luca Marelli ha analizzato i casi da moviola della gara e la direzione arbitrale da parte di Fabbri. L'ex arbitro analizza in particolare tre episodi chiave. "Non ha brillato questa sera. Il primo episodio è il tiro di Mkhitaryan deviato da Hien con il braccio. In presa diretta non mi aspettavo il calcio di rigore per la dinamica particolare di questo episodio. Hien porta il braccio verso il corpo, perciò non c'è un movimento del braccio verso il pallone. In questo caso viene , tra virgolette, premiato il gesto del difendente".