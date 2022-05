Marelli: “Rigore su Dzeko chiaro, Var giusto e inevitabile. Chi parla si tolga la sciarpa”

Luca Marelli, su Twitch, ha parlato del rigore concesso all'Inter contro l'Udinese. Un rigore solare negato solo da certa stampa milanista

"In occasione del rigore di Pablo Mari su Dzeko, l'intervento del Var non soltanto è corretto ma necessario. Ho letto di alcuni che mi hanno tirato in ballo parlando di simulazione. Ora va bene tutto ma bisogna commentare togliendosi la sciarpa al collo. Subito dopo il fallo, Pablo Mari guarda l'arbitro sicuro che sarebbe stato fischiato il rigore. Io anche in diretta ero sicuro che il Var avrebbe richiamato Chiffi. E non sono pazzo da buttarmi in una previsione, semplicemente ero certo che ci sarebbe stata revisione. Era ovvio che il Var si era già assicurato che ci fosse contatto, non lo richiama certo per una simulazione. C'è lo sgambetto di Pablo Mari su Dzeko, il Var è automatico. Era una previsione semplice da fare, non avevo alcun dubbio che Chiffi sarebbe stato richiamato al Var"