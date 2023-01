Inter, Marotta a SM: “Ancora amareggiato per il fischio improvvido di Monza”

Non ha ancora digerito il 2-2 di Monza l'ad dell'Inter Beppe Marotta

Non ha ancora digerito il 2-2 di Monza l'ad dell'Inter Beppe Marotta . Ecco una breve anteprima dell'intervista che il dirigente nerazzurro ha rilasciato a SportMediaset a margine della gara di Coppa Italia contro il Monza:

"Sono ancora amareggiato per il fischio improvvido di Monza", ha detto Marotta. Lo riporta Marco Barzaghi su Twitter. Il riferimento, chiaramente, è all'errato fischio di Sacchi arrivato pochi secondi prima che Acerbi segnasse il regolarissimo 3-1 in Monza-Inter di sabato.