Marotta gioca a poker con Dybala: “Poteva lasciar perdere, invece ha parlato perché…”

Beppe Marotta ha scelto volontariamente di parlare di Paulo Dybala . L'amministratore delegato dell'Inter, senza essere interpellato dai giornalisti in conferenza stampa, ha preso la parola e lanciato un messaggio chiaro a Dybala: la Joya è un'opportunità ma servono determinati incastri.

"Per fare il punto con l'ad Marotta riguardo all'ex numero 10 bianconero non è stato necessario neppure ricorrere a una domanda. È stato l'esperto dirigente a rilasciare una... dichiarazione spontanea sull'argomento nel corso dell'introduzione alla conferenza stampa di Inzaghi. Avrebbe potuto evitare di toccare il tema, ma se lo ha trattato, è stato per mandare un messaggio, l'ennesimo, all'argentino", sottolinea il Corriere dello Sport.