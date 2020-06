Marotta: “Lautaro? Per lui la stessa regola valida per tutti. Su Sanchez e Moses spero nella Fifa”

Poco prima dell’inizio della sfida tra Inter e Sassuolo, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn del cammino della squadra di Conte e degli obiettivi stagionali:

“Lautaro noi siamo stati molto chiari. L’Inter è un club nobile e che non vuole vendere i giocatori migliori. Lo consideriamo un grandissimo giocatore e vale la stessa regola. Se non ha manifestato e finora non lo ha fatto la voglia di andare via, non ci sono i presupposti per la sua partenza. Sanchez e Moses? Fortemente abbiamo voluto portare a termine questa stagione, ci sono anche delle controindicazioni e delle cose che andrebbero normati come i prestiti. C’è una disparità di intendi tra i club. Abbiamo due giocatori del Chelsea e dello United e dobbiamo fare una trattativa che può concludersi positivamente o negativamente. È una cosa che andrebbe normata, auspico e spero che quanto prima ci sia un provvedimento della Fifa e delle autorità competenti per regolare questo problema”.