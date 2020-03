Marotta e Paratici si sfidano per Inter-Juve del futuro. Bagarre per due talenti italiani

Il duello tra Inter e Juve non è solo domani sera per la supremazia in Serie A, ma è anche una sfida sul mercato per i migliori talenti in circolazione. Se l’idea dei bianconeri sembra essere quella di riportare in Italia Icardi, ci sarebbe già un piano col Psg per l’attaccante argentino, questo affare non è l’unico che tiene in ballo i due club.

Come si legge su Tuttosport, ci sono almeno due altri giocatori sui quali Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia:

CHIESA – “L’attaccante viola è già ampiamente affermato e, non a caso, da tempo è al centro della contesa tra Juventus e Inter: la prima ha più facilità nell’approccio con il giocatore, la seconda con la società. Come noto, l’avvicendamento nella gestione della Fiorentina (con acquisizione del club da parte i Rocco Commisso) ha resettato tutto o quasi, quantomeno posticipato ogni discorso al termine della stagione. Allorché – tra l’altro – Chiesa avrà verosimilmente già firmato un prolungamento contrattuale che consentirà alla società toscana di mantenere una posizione di forza in termini di contrattazione (la valutazione dell’attaccante si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro). In casa viola sanno, inoltre, che le big del calcio italiano busseranno alla porta anche per Gaetano Castrovilli”.

TONALI – “Discorsi tra le parti già avviati anche per ciò che concerne Tonali: pure nel suo caso ingolosiscono qualità, età, nazionalità. Valutazione leggermente più bassa, ma per il Brescia non si scende sotto quota 50 milioni destinati a salire previa asta”.