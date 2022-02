Marotta: “Ricordo così Zamparini. Sulla passione di Suning per l’Inter…”

Ospite di TeleLombardia, l'ad nerazzurro ha ricordato così l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini e non solo

Beppe Marotta, ospite di Telelombardia, ha ricordato così l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini: "Innanzitutto sono molto dispiaciuto per la mancanza di Zamparini, era un amico oltre che un presidente. Lo conoscevo da 40 anni, dalla provincia di Varese che era la mia città. L'ho stimolato io a comprare io il Venezia nell'86', per poi raggiungerlo 10 anni dopo. Anni bellissimi, di grande impatto emotivo. Non posso che essere dispiaciuto, ma lo ricordo con grande stima e ammirazione. Posso ricordare la grande passione nel condurre Venezia e Palermo, la determinazione con cui prendeva ogni decisione ed erano molto ambiziose, e la determinazione che ha avuto nell'esonerare allenatori, tra i migliori del dopo guerra. Poi l'autorevolezza con cui affrontava le battaglie politiche a livello della Lega, per un calcio di sentimenti.