Marotta: “Maradona ha portato emozione e felicità. Nelle sue giocate qualcosa di straordinario”

Dopo la rimonta con il Torino, l’Inter torna in campo questa sera a San Siro contro il Real Madrid. Sfida delicata e decisiva per il cammino dei nerazzurri in Champions League; prima della gara contro gli spagnoli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’ad dell’Inter Beppe Marotta:

“Come appassionato di calcio è un giocatore che ha dispensato felicità ed emozione. Le sue giocate rimangono nell’antologia del calcio. Da avversario rappresentava un’icona già allora, un campione. Nelle sue giocate c’era qualcosa di straordinario, di irripetibile, Le emozioni che ha generato sono qualcosa di incredibile”.